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Синоптики прогнозируют прохладную погоду в начале следующей недели 

RT на русском + ещё 2 25 минут назад
Фото: RT на русском
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ожидать москвичам и гостям столицы в конце этой и начале следующей недели.
«В ночные часы существенных осадков не ожидается, днём возможны кратковременные дожди и грозы. Наиболее холодной будет предстоящая ночь на субботу +8…+10 °С, по области +7…+12 °С. Ночь на воскресенье будет значительно теплее из-за облачности, в Москве ожидается +12…+14 °С, по области +9…+14 °С. Дневная температура будет одинаковой и в субботу и в воскресенье +20…+22 °С в Москве и +17…+22 °С по области», — сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что понедельник, 27 мая, «будет практически таким же холодным, как и сегодня».
«Минимальная ночная температура +10…+12 °С, дневная не выше +20 °С. Мы ожидаем, что в середине недели температура может приблизиться к отметке +27…+28 °С. А некоторые модели показывают, что в конце следующей недели, то есть в конце месяца, температура может приблизиться и к отметке +30 °С», — добавила она.
Ранее портал «Метеоновости» передавал, что в Москве ожидается «жаркий сюрприз» к концу мая.
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Погода , Татьяна Позднякова
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