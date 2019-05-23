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Погода в Москве: Гроза надвигается на Москву 

Москва24 + ещё 11 2 часа назад
Фото: m24.ru
В четверг, 23 мая, в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в городе и Подмосковье возможны дождь, гроза и ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, передает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.
В связи с ожидаемой грозой автомобилистов призвали к бдительности. По данным Центра организации дорожного движения, на некоторые районы столицы обрушится гроза с сильным ветром.
Водителям напомнили, что стоит избегать парковки под щитами с рекламой и деревьями.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Интерфакс , Москва , Московская область
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