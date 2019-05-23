Погода в Москве: Гроза надвигается на Москву

В четверг, 23 мая, в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в городе и Подмосковье возможны дождь, гроза и ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, передает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

В связи с ожидаемой грозой автомобилистов призвали к бдительности. По данным Центра организации дорожного движения, на некоторые районы столицы обрушится гроза с сильным ветром.

Водителям напомнили, что стоит избегать парковки под щитами с рекламой и деревьями.