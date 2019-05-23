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Погода в Москве: Москвичам пообещали резкое похолодание 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Российской газете", что после жаркой погоды в четверг, 23 мая, столичный регион ждет резкое похолодание, почти на десять градусов в сравнении со средой, 22 мая.
По его словам, в пятницу, 24 мая, ночная температура может опуститься до 8°С, а дневная будет колебаться в диапазоне 19-21°С. Вильфанд добавил, что по области столбики термометров могут опуститься до 16°С. Синоптик отметил, что дождей на выходных не ожидается.
Ранее сообщалось, что в четверг в Москве в четверг ожидается до 23°С. Также синоптики предупреждали о возможности гроз.
Газета.Ru: последние новости
Москвичам пообещали грозу с сильнейшими порывами ветра В Москве в воскресенье ожидается до +21°С В Москве во вторник ожидается до +25°С
Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , "Российская газета" , Москва
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