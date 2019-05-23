Пасмурная погода с кратковременными дождями и местами с грозой ожидает москвичей в выходные дни, температура воздуха в субботу и воскресенье в столице прогреется до 22 градусов, сказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Дневная температура и в субботу, и в воскресенье будет одинаковой — в Москве 20-22, по области 17-22 градуса. Но погода в выходные дни будет неустойчивая, с кратковременными дождями. В субботу их будет меньше, и меньше вероятность грозы. В воскресенье дожди будут практически повсеместно, хотя они будут и кратковременного характера, но не исключено развитие грозы", — сказала Позднякова.
Метеоролог отметила, что при грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.
По словам Поздняковой, дожди, которые пройдут в выходные, отчасти снизят класс пожарной опасности, что является плюсом для столичной погоды.
"Сильных дождей на выходные не прогнозируем, они будут кратковременного характера, принесут некоторое неудовольство для отдыхающих, но где-то они принесут и пользу, так как некоторые районы Московской области страдают от недостатка влаги, еще не везде месячная норма осадков выполнена", — добавила Позднякова.