Погода в России: В Гидрометцентре рассказали о заморозках в России

Синоптики рассказали о заморозках, которые ожидаются в нескольких регионах России в начале недели. Об этом "Российской газете" сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.

По его словам, понижение температуры до минус 1–3 градусов прогнозируется в Тверской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в Поволжье.

Сильные дожди с грозами пройдут на Алтае, в Хабаровском крае и Амурской области, в Приморье и в Чечне. А вот на Камчатке, на юге Бурятии, в Архангельской области, на юго-западе Ростовской области, на востоке Оренбургской и в Томской областях, напротив, сохранится высокая пожарная опасность.

Что касается Москвы, начало недели будет без осадков. Днем 20 мая потеплеет до 23–25 градусов, ветер будет слабый. 21 мая будет облачно, но снова без существенных осадков. Ночью ожидается 7–12 градусов, днем — до плюс 25.

В среду к Москве с запада приблизится атмосферный фронт, поэтому возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 27.