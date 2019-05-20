Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в России: В Гидрометцентре рассказали о заморозках в России 

Москва24 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Синоптики рассказали о заморозках, которые ожидаются в нескольких регионах России в начале недели. Об этом "Российской газете" сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
По его словам, понижение температуры до минус 1–3 градусов прогнозируется в Тверской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в Поволжье.
Сильные дожди с грозами пройдут на Алтае, в Хабаровском крае и Амурской области, в Приморье и в Чечне. А вот на Камчатке, на юге Бурятии, в Архангельской области, на юго-западе Ростовской области, на востоке Оренбургской и в Томской областях, напротив, сохранится высокая пожарная опасность.
Что касается Москвы, начало недели будет без осадков. Днем 20 мая потеплеет до 23–25 градусов, ветер будет слабый. 21 мая будет облачно, но снова без существенных осадков. Ночью ожидается 7–12 градусов, днем — до плюс 25.
В среду к Москве с запада приблизится атмосферный фронт, поэтому возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 27.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в столице погода в первые три дня рабочей недели будет по-летнему жаркой, а с 23 мая начнется похолодание и дожди.
Москва24: последние новости
Москвичам пообщали солнечную погоду в начале недели Четверть месячной нормы осадков выпадет в Москве Гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве 14 мая
Комментарии
Погода , Общество , Роман Вильфанд , Пермский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме245
Пешком в президенты: Зеленский вступил в должность272
Бунт за решеткой: 32 погибших120
Поздравлений не будет: когда Путин позвонит Зеленскому15
Президентское удостоверение Зеленского изваляли на полу28
Видео
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме
Политика
Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком
В мире Украина
Президентское удостоверение Зеленского изваляли на полу
В мире Украина
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Москву накроют грозы
Погода Новости Москвы
Зеленский обратился ко всем украинцам на планете
В мире Украина
Истребитель Су-30СМ показали в очень красивом видео
Армия
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Розуміють українську мову»: Зеленский заговорил по-русски
В мире Украина
Россия инициировала экстренное заседание ООН
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение