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Погода в Москве: москвичей предупредили о резкой смене погоды в середине недели 

News.ru 59 минут назад
Установившаяся в Московском регионе теплая безоблачная погода в середине недели сменится проливными дождями и резким похолоданием.
Согласно прогнозу Центра погоды «Фобос», солнечный антициклон в дневное время прогреет воздух в столице до плюс 24 градусов, однако уже в четверг столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов.
Кроме того, 23 мая атмосферный фронт принесёт с собой облачность и тучи. Ожидается выпадение около 13,1 миллиметра осадков в виде дождя, возможны грозы.
Ранее News.ru писал о том, что продолжительность тёплого времени года в Москве увеличилась за последние 19 лет в среднем на 2–3 недели. Об этом рассказала главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Татьяна Позднякова , Москва
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