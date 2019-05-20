Погода в Москве: москвичей предупредили о резкой смене погоды в середине недели

Установившаяся в Московском регионе теплая безоблачная погода в середине недели сменится проливными дождями и резким похолоданием.

Согласно прогнозу Центра погоды «Фобос», солнечный антициклон в дневное время прогреет воздух в столице до плюс 24 градусов, однако уже в четверг столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов.

Кроме того, 23 мая атмосферный фронт принесёт с собой облачность и тучи. Ожидается выпадение около 13,1 миллиметра осадков в виде дождя, возможны грозы.