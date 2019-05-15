Погода в России: Россиян предупредили о похолодании в середине мая

Солнечная и жаркая погода в Европейской части России в середине мая закончится, заявили в Гидрометцентре. По словам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются похолодание и дожди.

Уже сегодня днем циклон близко подойдет к Москве , усилится ветер, возобновятся осадки. Как сообщает Москва 24, воздух днем не прогреется выше 20–22 градусов, при этом ночью возможно похолодание до семи градусов тепла. Синоптики не исключают, что на почве в эту ночь возможны заморозки, отмечает Life.ru.

На Москву надвигается похолодание Похолодание также придет на Урал. В Свердловской области возможно до минус пяти градусов. В Кемеровской ожидается мокрый снег. В Калужскую и Брянскую области придут сильные грозы. В Татарстане и Башкирии в пятницу возможен град, а в Самарской области ветер до 22 м/с. Дожди с мокрым снегом и сильным ветром придут в Тыву, предупредили в Гидрометцентре.

Ранее НСН писала, что в Гидрометцентре рассказали, каким будет в России лето 2019 года. По прогнозам синоптиков, оно ожидается теплее обычного, пишет «Российская газета». В частности, среднемесячная температура в июне может превысить норму на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье.