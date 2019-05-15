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Погода в Москве: Москве напророчили ливневые дожди с грозами 

Мослента + ещё 12 15 мая 2019
В среду, 15 мая, в столичном регионе ожидаются ливневые дожди и грозы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Елену Волосюк.
«В течение дня в небе над Москвой будут расти мощные шапки облаков, так что во второй половине дня пройдут ливневые дожди с грозами, в отдельных районах грозы могут быть сильными», — уточнила она.
По данным портала «Метеоновости», при таких погодных условиях ухудшение самочувствия возможно у лиц, склонных к сосудистым спазмам, могут быть приступы мигрени, скачки артериального давления, головные и сердечные боли. Также грозы могут вызывать чувство беспокойства и тревоги.
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