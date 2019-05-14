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Погода в Москве: Кратковременный дождь с грозой и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве 14 мая 

ТАСС + ещё 18 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь с грозой и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура воздуха составит 22-24 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до 12 градусов.
Ветер северный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 12-17 м/с, в связи с чем 14 мая в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 10 градусов.
ТАСС: последние новости
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Погода , Новости Москвы , Москва
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