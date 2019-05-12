Погода в Москве: в столице объявили «желтый» уровень погодной опасности в понедельник

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве Московской области в понедельник, 13 мая, из-за грозы и сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 09.00 до 21.00. В столице в этот день будет облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

Температура в Москве будет варьироваться от 22 до 24 градусов тепла, по области от 20 до 25 градусов.