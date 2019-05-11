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Погода в Крыму: Будет штормить: на Крым обрушатся ливни с грозами 

РИА Новости Крым 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В субботу и воскресенье в Крыму прогнозируется ухудшение погодных условий: прийдут грозовые ливни и шквал. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во второй половине дня 11 мая, днем 12 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", — рассказали в ведомстве.
В связи с этим жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности во время непогоды. В частности, рекомендуется по возможности воздержаться от поездок и оставаться в помещении. Также спасатели советуют закрыть окна и балконы, а на подворьях закрепить слабоукрепленные конструкции. На улице же следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.
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