Погода в Крыму: Будет штормить: на Крым обрушатся ливни с грозами

В субботу и воскресенье в Крыму прогнозируется ухудшение погодных условий: прийдут грозовые ливни и шквал. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", во второй половине дня 11 мая, днем 12 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с", — рассказали в ведомстве.

В связи с этим жителей и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности во время непогоды. В частности, рекомендуется по возможности воздержаться от поездок и оставаться в помещении. Также спасатели советуют закрыть окна и балконы, а на подворьях закрепить слабоукрепленные конструкции. На улице же следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.