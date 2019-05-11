Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Жаркая погода с грозой и порывистым ветром ожидается в Москве в субботу 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром ожидается в Москве в субботу. Воздух прогреется до 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснением, кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в столице прогреется до 21-23 градусов, по области ожидается 18-23 градуса, на востоке региона до 26. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.
В ночь на воскресенье осадков не ожидается. В Москве температура опустится до 9-11 градусов, по области до 6-11. Ветер слабый. Атмосферное давление поднимется до 750 мм ртутного столба.
В субботу на территории Московского региона установлен желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра.
ТАСС: последние новости
Жаркая погода с грозой и порывистым ветром ожидается в Москве в субботу День 6 мая стал самым теплым в Москве с начала года Гроза и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве
Погода , Новости Москвы , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция высказалась об отказе от российских С-40072
По расписанию: Энергетики готовят новшества для россиян232
Убедили: Эсминец США покинул воды Венесуэлы после уговоров41
Задействованы истребители: украинский Ан-12 принудительно посадили23
Убийство?: почему дочери Доренко обратились в полицию44
Видео
Убийство?: почему дочери Доренко обратились в полицию
Общество Статьи
«Я убью каждого из вас»: ЧП на борту попало на видео
Происшествия
Зеленский ждет тайных гостей из США
В мире США
Невзоров оскорбил Соловьева в эпитафии Доренко
Общество
Задействованы истребители: украинский Ан-12 принудительно посадили
Происшествия
Небеса разверзнутся: Москву смоет ливнем
Погода Статьи
Зеленскому предложили новую дату инаугурации
В мире Украина
Названы дата и место прощания с Доренко
Общество
Принято решение о допэкспертизе причины смерти Доренко
Общество
«Просто бесит»: Ивлеева атаковала Бузову
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение