Погода в Москве: Небеса разверзнутся: Москву смоет ливнем

На будущей неделе столицу ждет повторение 9 мая: ливни, грозы, сильный ветер — и почти тропическая жара. Температура превысит норму, а дожди будут идти до пятницы: лучшими друзьями москвичей надолго станут дождевики, зонты и резиновые сапоги — единственное, что поможет пробираться среди потоков воды, не опасаясь за судьбу своей обуви.

В пятницу Москва будет находиться под влиянием волнового циклона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». 10 мая дневная температура в столице составит +20…+22°С, ожидаются ливневые дожди и грозы. Ночью станет прохладнее — до +14…+16°С, сохранится вероятность осадков. Ветер днем юго-восточный, ночью северо-восточный, 3-8 м/с — при грозе порывистый. Атмосферное давление 747 мм рт. ст., что близко к норме.

Непогода не отменит выступления участников фестиваля «Московская весна a cappella» — в последние дни можно успеть послушать коллектив из Казахстана A Cappella Apriori днем в парке «Зарядье» или попасть на концерт Егора Крида , который выступит там же вечером.

Те, кто любит джаз, могут запланировать поход на концерт коллектива Jazz Friends A Cappella Band в Новопушкинском сквере.

Только не забывайте зонты или дождевики, чтобы не пришлось позорно ретироваться в сторону метро при первых каплях дождя.

11 мая, в субботу, пасмурная погода сохранится. Днем столбики термометров поднимутся до +20…+22°С. Синоптики также прогнозируют дождь и грозу. Ночью будет +10…+12°С, пройдет небольшой дождь. Ветер в течение дня порывистый, юго-восточный, 2-8 м/с. Атмосферный фон сначала понизится на 3-4 мм, а затем повысится до 750 мм рт. ст., что выше нормы.

А столица продолжает развлекать своих жителей и гостей — на фестивале акапельного пения наступает день мюзиклов. Песен из голливудского музыкального фильма 1952 года «Поющие под дождем» исполнять не обещают, а жаль — это было бы весьма уместно. С 17:00 до 19:00 можно попасть на большой гала-концерт в амфитеатре парка «Зарядье».

А если хочется тишины, то лучше найти спокойное место, где можно полюбоваться цветением сирени.

В Москве для этого есть два ботанических сада, Сиреневый сад на Щелковском шоссе и Воробьевы горы — в двух последних точках можно зарыться лицом в цветы совершенно бесплатно.

В воскресенье, 12 мая, вместе с ростом атмосферного давления дожди практически прекратятся. Днем возможна гроза — температура ожидается в районе +25…+27°С. Ночью прогнозируется переменная облачность, гроза и температура около +13…+15°С. Ветер северный, северо-восточный, 3-9 м/с. Атмосферное давление вырастет до 754 мм рт. ст.

В этот относительно сухой день можно отправиться если не на дачу — мы же помним, что завтра рабочий день, — то хотя бы на пикник.

Шашлыками и барбекю, уверены, вы уже пресытились, так что предлагаем устроить обед на траве. Можно даже придать ему французский шарм, приготовив сэндвичи в прованском стиле по рецепту молодого шеф-повара из Франции Кристофа Эме.

Вам понадобятся багет, красные болгарские перцы, чеснок, оливковая тапенада, анчоусы, розмарин, тимьян и базилик — и немного времени. Перцы нужно будет приготовить заранее — запечь, очистить от кожуры и косточек, нарезать на четыре части, смешать с чесноком, тимьяном, розмарином и четвертью банки измельченных анчоусов, после чего отправить на ночь в холодильник. Наутро вы разрежете мини-багеты вдоль, смажете оливковой тапенадой (или просто измельченными в блендере оливками), поверх выложите перцы и анчоусы и добавите базилик. И неважно, куда в отправитесь с такими сэндвичами — к Царицынским прудам или в сад «Эрмитаж» : вам будет казаться, что вокруг — Лазурный берег.

13 мая, в понедельник, в Москву вернутся дожди с грозами. Будет тепло и влажно, как в тропиках. Днем столбики термометров поднимутся до +25…+27°С, а ночью опустятся до +13…+15°С. Ветер в первой половине дня юго-западный, 3-8 м/с, второй — северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферный фон на уровне 750 мм рт. ст.

Во вторник, 14 мая, днем ожидается переменная облачность, вечером местами кратковременный дождь и гроза — температура составит +23…+25°С. Ближе к ночи она опустится до +13…+15°С — будет облачно, пройдут небольшие осадки. Ветер в дневное время юго-восточный, слабый 1-6 м/с, при грозе порывистый, а в ночное северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

15 мая, в среду, дожди и грозы продолжатся. Они пройдут при дневной температуре +20…+25°С и ночной +13…+18°С. Ветер в течение дня северный, 2-7 м/с. Атмосферный фон на уровне 747 мм рт. ст., что около климатической нормы.

В эту дождливую неделю становятся особенно актуальны модные в этом сезоне рыбацкие дождевики с капюшоном, но если плотная одежда — последнее, о чем вы можете думать в такую жару, присмотритесь к прозрачным плащам и зонтам, вошедшим моду в 2019-м.

А просматривается в этом сезоне действительно все — дизайнеры предлагают прозрачные сумки и обувь в дополнение в дождевикам. Что ж, мы не боимся показать миру, что у нас, ребята, в рюкзаках, не правда ли?

В четверг, 16 мая, давление будет снижаться, вместе с северным ветром в Москву поступит прохладный воздух, но среднесуточная температура все равно превысит норму.

Днем по-прежнему прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Температура составит +17…+22°С. Ночью она опустится до +9…+14°С. Ветер северный, северо-восточный, 4-9 м/с — при грозе ожидаются порывы до 12-17 м/с. Атмосферное давление ниже нормы — 742 мм рт. ст.

В пятницу, 17 мая, по-прежнему будет тепло и влажно: столбики термометров поднимутся до +17…+22°С, а ночью опустятся до +8…+13°С, сохранится потребность в дождевиках и зонтиках — снова обещают дожди и грозы. Ветер восточный, северо-восточный слабый, 2-7 м/с — при грозе с порывами до 12-17 м/с. Атмосферный фон ниже нормы, 742 мм рт. ст.