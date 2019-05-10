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Погода в Москве: Дождь пробил крышу ГУМа 

360tv.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Майский ливень нанес сокрушительный удар по крыше главного магазина страны. Очевидцы разместили в Сети фото и видео, где видно, как потекло перекрытие ГУМа.
С потолка торгового комплекса, расположенного в двух шагах от Красной площади в Москве, потекла вода. На лестницах видны лужи. Ливень начался 9 мая вечером.
Столицу накрыла сильная гроза, пронесся штормовой ветер. В некоторых районах города выборочно эвакуировали людей. В основном это было сделано в московских парках.
Накануне в столице тоже был зафиксирован сильный ливень. Эксперты заявили, что за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков.
В ночь на 10 мая возможны кратковременные дожди. Также вероятны грозы. Столбики термометров покажут 14-16 градусов по Цельсию. Ожидается сильный ветер.
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Погода , Новости Москвы , Происшествия , Москва
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