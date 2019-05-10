Погода в Москве: Дождь пробил крышу ГУМа

Майский ливень нанес сокрушительный удар по крыше главного магазина страны. Очевидцы разместили в Сети фото и видео, где видно, как потекло перекрытие ГУМа.

С потолка торгового комплекса, расположенного в двух шагах от Красной площади в Москве , потекла вода. На лестницах видны лужи. Ливень начался 9 мая вечером.

Столицу накрыла сильная гроза, пронесся штормовой ветер. В некоторых районах города выборочно эвакуировали людей. В основном это было сделано в московских парках.

Накануне в столице тоже был зафиксирован сильный ливень. Эксперты заявили, что за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков.

В ночь на 10 мая возможны кратковременные дожди. Также вероятны грозы. Столбики термометров покажут 14-16 градусов по Цельсию. Ожидается сильный ветер.