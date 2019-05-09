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Источник: восемь человек пострадали в Москве из-за ветра 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве в результате падения деревьев из-за сильного ветра пострадали восемь человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
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«В Восточном округе — пять пострадавших, в Юго-Восточном — трое», — заявил он.
Также источник добавил, что, по предварительным данным, погибших нет.
Ранее МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве.
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Погода , Новости Москвы , МЧС , РИА Новости , Москва
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