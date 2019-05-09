На столицу обрушилась гроза и сильный ветер. Восемь человек пострадали при падении деревьев. К счастью, никто не погибhttps://t.co/R3ol8cMHnu pic.twitter.com/FZV0q1w6PL— Лента.ру (@lentaruofficial) 9 мая 2019 г.