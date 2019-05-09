В Москве в результате падения деревьев из-за сильного ветра пострадали восемь человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
«В Восточном округе — пять пострадавших, в Юго-Восточном — трое», — заявил он.
На столицу обрушилась гроза и сильный ветер. Восемь человек пострадали при падении деревьев. К счастью, никто не погибhttps://t.co/R3ol8cMHnu pic.twitter.com/FZV0q1w6PL— Лента.ру (@lentaruofficial) 9 мая 2019 г.
Также источник добавил, что, по предварительным данным, погибших нет.
Мощная гроза в Москве: есть пострадавшие // НТВ.Ru https://t.co/e7p41PjhaZ— Regina Tolstobrova (@ReginaTolstobr1) 9 мая 2019 г.
Ранее МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве.