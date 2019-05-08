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Погода в Москве: МЧС предупредило об усилении ветра в Москве 

RT на русском + ещё 7 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве в среду, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в Москве 8 мая в течение дня облачно. Дождь. Местами гроза. Местами порывы ветра 13-18 м/с», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Кроме того, пешеходам спасатели рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Ранее в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности 8 мая из-за грозы и ветра.
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Погода , Катастрофы , Новости Москвы , Общество , МЧС , Росгидромет , Москва
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