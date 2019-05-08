Погода в Москве: МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

Дождь, гроза и усиление ветра ожидаются в Москве в среду, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в Москве 8 мая в течение дня облачно. Дождь. Местами гроза. Местами порывы ветра 13-18 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Кроме того, пешеходам спасатели рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Ранее в Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности 8 мая из-за грозы и ветра.