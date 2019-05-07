Погода в Москве: В Москву придет дождь, гроза и шквалистый ветер

Девятого мая погода станет лучше за счет повышения атмосферного давления, однако вероятность порывистого ветра и дождей не исключается

Восьмого мая в российскую столицу придет неустойчивая погода. Москву захлестнут грозовые дожди, также ожидается шквалистое усиление ветра.

Как отметили в Гидрометцентре, девятого мая погода станет лучше за счет повышения атмосферного давления, однако вероятность порывистого ветра и дождей не исключается. После десятого мая температурный фон повысится.

«8 мая, в среду, циклон со Скандинавии уйдет в Баренцево море… В Московской области днем ожидается +21…+26 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

Несмотря на возможные дожди, всю оставшуюся неделю в столичном регионе будет тепло. Температура будет колебаться около отметки в 24 градуса по Цельсию. Сильный порывистый ветер ожидается только восьмого мая.