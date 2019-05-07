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Погода в Москве: В Москву придет дождь, гроза и шквалистый ветер 

ТК «Звезда» + ещё 20 1 час назад
Девятого мая погода станет лучше за счет повышения атмосферного давления, однако вероятность порывистого ветра и дождей не исключается
Восьмого мая в российскую столицу придет неустойчивая погода. Москву захлестнут грозовые дожди, также ожидается шквалистое усиление ветра.
Как отметили в Гидрометцентре, девятого мая погода станет лучше за счет повышения атмосферного давления, однако вероятность порывистого ветра и дождей не исключается. После десятого мая температурный фон повысится.
«8 мая, в среду, циклон со Скандинавии уйдет в Баренцево море… В Московской области днем ожидается +21…+26 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.
Несмотря на возможные дожди, всю оставшуюся неделю в столичном регионе будет тепло. Температура будет колебаться около отметки в 24 градуса по Цельсию. Сильный порывистый ветер ожидается только восьмого мая.
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