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Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди ожидают москвичей в субботу, температура в столице прогреется до 17 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди преимущественно в южной половине региона, в Москве днем 15-17, по области от 13 до 18 градусов тепла", — сказал Леус.
Синоптик также отметил, что ветер будет западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но пока оно все равно остается чуть ниже нормы — 745 миллиметров ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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