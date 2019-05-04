Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

Переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди ожидают москвичей в субботу, температура в столице прогреется до 17 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди преимущественно в южной половине региона, в Москве днем 15-17, по области от 13 до 18 градусов тепла", — сказал Леус.

Синоптик также отметил, что ветер будет западный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но пока оно все равно остается чуть ниже нормы — 745 миллиметров ртутного столба.