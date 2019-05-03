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Погода в Москве: Небольшие дожди и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Облачная и дождливая погода с порывистым ветром и температурой до плюс 16 градусов ожидается в пятницу в Москве, сообщает Гидрометцентр РФ.
"Днем в городе температура воздуха составит 14-16 градусов тепла, по области 12-17 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывами до 13-18 м/с. ", — говорится в сообщении.
Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.
В ночь на субботу температура в Москве может опуститься до плюс пяти-семи, в Подмосковье до двух-семи градусов. Дожди усилятся. Атмосферное давление возрастет до 739 мм ртутного столба.
Из-за риска природных пожаров в Московском регионе 3 мая объявлен желтый уровень опасности.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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