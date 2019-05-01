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Погода в Москве: В Москве в четверг ожидается рекордное падение атмосферного давления 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Падение атмосферного давления до рекордных значений ожидается в Москве в четверг, сообщается на сайте "Метеоновости".
"В Москве и области погодные условия резко меняются. Обширный антициклон смещается на юго-восток, уступая место атлантическому циклону. Сегодня, 1 мая, атмосферное давление в норме, 748 миллиметров ртутного столба, а уже 2 мая ожидается резкое его падение — до 735 миллиметров ртутного столба. И это значение может стать рекордным. Ведь до этого ниже 737 миллиметров ртутного столба атмосферное давление не опускалось", — говорится на сайте.
Отмечается, что в последний раз 737 миллиметров ртутного столба показали барометры в 1983 году на станции ВДНХ.
Синоптики также уточнили, что резкое изменение давления скажется и на погодных условиях: в столичном регионе пройдут дожди и усилится ветер.
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