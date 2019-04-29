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Погода в Москве: В Москве атмосферное давление начнет падать с 1 мая 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Атмосферное давление в Москве, которое в последнее время было выше нормы, начнет падать с приходом мая и даже может опуститься ниже нормы в четверг-пятницу, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Атмосферное давление сейчас у нас высокое, 752 миллиметра ртутного столба, и таким же высоким оно останется и завтра, а вот с приходом мая оно начнет падать, когда на смену антициклона придет циклон, а циклон — это область низкого атмосферного давления. Первого числа у нас давление вернется в норму — 747 миллиметров, а вот 2-3 мая оно даже окажется существенно ниже нормы, почти на 10 единиц, — 735-737 миллиметров ртутного столба", — рассказала Волосюк.
Она также добавила, что в субботу-воскресенье атмосферное давление опять начнет повышаться, в субботу оно дойдет до нормы, а в воскресенье оно уже опять сможет превысить норму.
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