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«Шел 60-й день весны»: в соцсетях обсуждают снегопад в Свердловской области 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Жители Свердловской области делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями заснеженных пейзажей.
Снегопад обрушился на регион вечером в субботу, гидрометцентр объявил до 29 апреля штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в ближайшее время ожидается сильный снег, метели, а также усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Мокрый снег с дождем продлится в регионе до 1 мая.
"Конец апреля! Эффектное появление зимы!" — пишет selezneva585.
"Шел 60 день весны на Урале", — иронизирует annavoskresenskaia1255.
В снегопаде на Пасху усмотрели добрый знак перед летним сезоном.
"Снегопад, случившийся в Светлое Христово Воскресение, предвещает удачный год. Урожай тоже будет отличным. Если падение снега не завершится в понедельник, к примета добавляется еще одна — хорошее лето. Дождей ожидается немного, а жарких дней достаточно, чтобы загореть", —пишет marinanovour.
Сотрудники ГИБДД фиксируют в регионе всплеск мелких аварий, были и крупные ДТП с жертвами. На самых проблемных участках крупных трасс ограничены организованные перевозки, в частности, детей.
По данным местных властей, ситуация осложняется тем, что в муниципалитетах многая техника уже переведена на летний регламент работы.
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Погода , Общество , ГИБДД , Свердловская Область
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