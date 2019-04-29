«Шел 60-й день весны»: в соцсетях обсуждают снегопад в Свердловской области

Жители Свердловской области делятся в соцсетях фотографиями и видеозаписями заснеженных пейзажей.

Снегопад обрушился на регион вечером в субботу, гидрометцентр объявил до 29 апреля штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в ближайшее время ожидается сильный снег, метели, а также усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Мокрый снег с дождем продлится в регионе до 1 мая.

"Конец апреля! Эффектное появление зимы!" — пишет selezneva585.

"Шел 60 день весны на Урале", — иронизирует annavoskresenskaia1255.

В снегопаде на Пасху усмотрели добрый знак перед летним сезоном.

"Снегопад, случившийся в Светлое Христово Воскресение, предвещает удачный год. Урожай тоже будет отличным. Если падение снега не завершится в понедельник, к примета добавляется еще одна — хорошее лето. Дождей ожидается немного, а жарких дней достаточно, чтобы загореть", —пишет marinanovour.

Сотрудники ГИБДД фиксируют в регионе всплеск мелких аварий, были и крупные ДТП с жертвами. На самых проблемных участках крупных трасс ограничены организованные перевозки, в частности, детей.

По данным местных властей, ситуация осложняется тем, что в муниципалитетах многая техника уже переведена на летний регламент работы.