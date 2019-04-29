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Погода в Москве: Москвичи пережили самый сухой апрель за 100 лет 

Мослента + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Нынешний апрель в столичном регионе стал самым сухим за последнее столетие. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает ТАСС.
«Выпало всего 19 процентов месячной нормы осадков», — пояснил собеседник агентства. По его словам, недостаток влаги будет восполнен уже в первой декаде следующего месяца.
Согласно предварительному прогнозу, первые несколько дней мая будут в столице сухими и солнечными, воздух прогреется до плюс 17 градусов. Однако уже начиная со 2 мая погода несколько изменится.
«Возрастет вероятность дождей, но при этом ночи станут теплее, заморозки минуют и к концу выходных ночные температуры повысятся до плюс 3—8, а в дневные часы потеплеет до плюс 15—20 градусов», — сообщили агентству «Москва» в центре погоды «Фобос».
28 апреля стало известно о том, что в начале новой недели ночная температура воздуха в столичном регионе опустится до отрицательных значений. 30 апреля — в Москве от 0 до плюс 2 градусов, в Подмосковье — до минус 2 градусов. В среду, 1 мая, ночные показатели составят плюс 1-3 градуса в Москве, по области от минус 1 до плюс 4 градусов, местами заморозки.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Росгидромет , АГН "Москва" , ИТАР-ТАСС , Москва
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