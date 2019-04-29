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Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник 

Р-Спорт + ещё 1 5 часов назад
Фото: ТАСС
Температура воздуха в Москве в понедельник прогреется максимально лишь до 12 градусов, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня мы будем находиться под влиянием скандинавского антициклона, наполняющий его холодный воздух удержит в Москве температурный режим даже несколько ниже средних многолетних значений, примерно на 5 градусов ниже нормы. Переменная облачность, без осадков. В течение дня, несмотря на ясное небо, воздух в нашем городе прогреется лишь до плюс 10-12 градусов, в Подмосковье мы ожидаем 8-13", — сказала Волосюк.
Метеоролог также отметила, что такой температурный режим больше характерен для середины месяца, чем для кануна майских праздников.
"Температурный режим больше характерен для второй декады апреля, нежели для конца месяца, дневные температуры, которые мы даем, 10-12 градусов, они больше характерны для 12 апреля, для Дня космонавтики, нежели для кануна Первомая", — сказала Волосюк.
Синоптик также добавила, что в понедельник ветер будет несильный, северо-восточный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным — 752 миллиметра ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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