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Погода в Москве: арктический воздух принесет похолодание в столицу 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: iStock
Не выше +15 градусов поднимется температура воздуха в Москве и временами будут идти дожди. Такой прогноз дали столичные синоптики.
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Как пояснила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области, Татьяна Позднякова, в течение дня температура воздуха не превысит отметку +15 градусов, но и ниже +12 днем не ожидается, к ночи температура воздуха упадет до 0… +2 градусов, по области возможны слабые заморозки.
— Причиной похолодания станет влияние циклона, принесшего воздух из Арктики, поясняет специалист. — Ветер северо— восточный 15 м/с и выше. Атмосферное давление в пределах нормы.
По данным метеорологов, дожди в течение дня маловероятны.
Кстати, самым теплым 28 апреля выпало на 2012 год, когда воздух прогрелся до + 26,3 градуса, а самыми холодными сутки стали в 1884 году, тогда столбик термометра опустился до -7,7.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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