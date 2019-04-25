Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Праздники в Москве начнутся с дождей 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На первомайские праздники, с 1 по 5 мая, в столичном регионе будет переменная облачность, местами возможны дожди. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
«С 1 по 5 мая преобладающая температура ночью в столице плюс 3 — плюс 8 градусов, в отдельных местах не исключено понижение до 0 градусов. Дневная температура будет плюс 10-15 градусов», — уточнила она.
Похолодание придет в Москву к православной Пасхе, которая выпала на 28 апреля. В конце недели в столичном регионе могут пройти ливни.
Мослента: последние новости
Московская погода побила семилетний рекорд Москву зальют ливни В Москве наступил самый теплый день года
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЕС отреагировали на указ Путина по ЛНР и ДНР26
Рада приняла резонансный закон о языке691
Пока вы спали: о чем Путин поговорил с Ким Чен Ыном23
В США назвали причину поражения Порошенко58
«Внезапный удар по России»: в Генштабе рассказали об угрозах США698
Видео
В московском метро встали поезда
Происшествия
Пока вы спали: о чем Путин поговорил с Ким Чен Ыном
Политика
В ЕС отреагировали на указ Путина по ЛНР и ДНР
В мире Украина
Рада приняла резонансный закон о языке
В мире Образование
Группа «Любэ» сняла клип про Крымский мост
Общество Шоу-бизнес
Где камеры? Звезды не пришли на поминки Началовой
Шоу-бизнес
В США назвали причину поражения Порошенко
В мире Украина
Климкин: Путин планирует «взять на понт»
В мире Украина
Остановили «Дружбу»: Минск прекратил транзит российской нефти
В мире
«Внезапный удар по России»: в Генштабе рассказали об угрозах США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение