Погода в Москве: Праздники в Москве начнутся с дождей

На первомайские праздники, с 1 по 5 мая, в столичном регионе будет переменная облачность, местами возможны дожди. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

«С 1 по 5 мая преобладающая температура ночью в столице плюс 3 — плюс 8 градусов, в отдельных местах не исключено понижение до 0 градусов. Дневная температура будет плюс 10-15 градусов», — уточнила она.

Похолодание придет в Москву к православной Пасхе, которая выпала на 28 апреля. В конце недели в столичном регионе могут пройти ливни.