Погода в Москве: побит семилетний температурный рекорд

Москве побит температурный рекорд семилетней давности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Столбики термометров достигли днем в среду отметки в 22,3 градуса, предыдущий рекорд был установлен в 2012 году, когда воздух в Москве прогрелся до 21,3 градуса.

Также Синенков сообщил, что 24 апреля стал самым теплым днем с начала года. Кроме того, впервые в 2019 году температура преодолела 20-градусный рубеж.