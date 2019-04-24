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Погода в Москве: побит семилетний температурный рекорд 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Москве побит температурный рекорд семилетней давности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
Столбики термометров достигли днем в среду отметки в 22,3 градуса, предыдущий рекорд был установлен в 2012 году, когда воздух в Москве прогрелся до 21,3 градуса.
Также Синенков сообщил, что 24 апреля стал самым теплым днем с начала года. Кроме того, впервые в 2019 году температура преодолела 20-градусный рубеж.
«Завтра мы ожидаем до +23 градусов в Москве, до +24 по Подмосковью», — сказал метеоролог.
Погода , Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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