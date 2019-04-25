«По-настоящему резко»: в Москве похолодает к Пасхе

Синоптик описал установившуюся в столице погоду как замечательную и объяснил, что этому способствует антициклон. Однако уже вечером 27 апреля он покинет город. С тех пор и до первых часов следующего дня в Москве будет холодать.

«По-настоящему резкое похолодание — температура понизится на 9-12 градусов», — рассказал Вильфанд.

По его словам, это станет следствием перемещения с севера холодных масс. В ночь с 27 на 28 апреля в столице пройдет кратковременный дождь, а ветер ускорится до 12-17 метров в секунду.

В воскресенье температура в московском регионе составит 8-13 градусов со знаком плюс (ниже нормы на пять градусов), не исключены осадки. В ночь на понедельник температура может опуститься до -3, днем поднимется не выше +13. Во вторник несколько потеплеет — до +12…+17.