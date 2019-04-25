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«По-настоящему резко»: в Москве похолодает к Пасхе 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В субботу-воскресенье в Москве похолодает «по-настоящему резко» — на 9-12 градусов, рассказал Интерфаксу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик описал установившуюся в столице погоду как замечательную и объяснил, что этому способствует антициклон. Однако уже вечером 27 апреля он покинет город. С тех пор и до первых часов следующего дня в Москве будет холодать.
«По-настоящему резкое похолодание — температура понизится на 9-12 градусов», — рассказал Вильфанд.
По его словам, это станет следствием перемещения с севера холодных масс. В ночь с 27 на 28 апреля в столице пройдет кратковременный дождь, а ветер ускорится до 12-17 метров в секунду.
В воскресенье температура в московском регионе составит 8-13 градусов со знаком плюс (ниже нормы на пять градусов), не исключены осадки. В ночь на понедельник температура может опуститься до -3, днем поднимется не выше +13. Во вторник несколько потеплеет — до +12…+17.
«Не нужно привыкать к летнему теплу в конце апреля. Есть правило: после очень теплой погоды всегда наступает похолодание», — добавил Вильфанд.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , Интерфакс , Москва
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