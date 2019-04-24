Погода в Москве: Москву зальют ливни

В конце рабочей недели в столичном регионе ожидаются ливни. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра «Фобос».

«Вплоть до конца недели погода в столице будет как в июне — после полудня плюс 21-22 градуса. Ливневые дожди в столице могут прошуметь лишь в пятницу и воскресенье. Так что в выходные станет немного свежее», — уточнили синоптики.