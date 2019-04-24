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Погода в Москве: Москву зальют ливни 

Мослента + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В конце рабочей недели в столичном регионе ожидаются ливни. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на специалистов центра «Фобос».
«Вплоть до конца недели погода в столице будет как в июне — после полудня плюс 21-22 градуса. Ливневые дожди в столице могут прошуметь лишь в пятницу и воскресенье. Так что в выходные станет немного свежее», — уточнили синоптики.
В конце весны и начале лета в Москве могут пройти ураганы и штормовые ветра. Замдиректора Института физики атмосферы имени А. Обухова Российской академии наук Владимир Семенов объяснил, что это происходит из-за контрастности воздушных масс.
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