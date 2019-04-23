Погода в Москве: москвичам пообещали ураганы в мае

Ураганы и штормовой ветер могут обрушиться на столичный регион в конце мая и начале июня. Подобное явление возникает из-за смешивания тёплых и холодных воздушных масс.

Такие явления случаются в мае — начале июня, когда воздух в московском регионе достаточно хорошо разогревается, а в Арктике остается холодным и контрастность воздушных масс усиливается. Поэтому самый опасный период — это вторая половина мая — начало июня, — заявил АГН «Москва» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов.

По его словам, в последнее время частота таких природных явлений увеличивается. Они становятся более продолжительными и интенсивными по силе.