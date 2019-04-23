Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что до конца рабочей недели жителей столичного региона ждет аномально теплая для апреля погода, передает РИА "Новости".
Она отметила, что температура ожидается на 6-7°С выше многолетних значений.
"До конца недели должна сохраниться антициклональная погода, сухая, аномально теплая с майскими температурами", — добавила Волосюк.
По словам синоптика, Москва продолжит оставаться во власти антициклона, благодаря чему погода будет облачной без осадков.
Ранее сообщалось, что в Москве во вторник ожидается до +20°С.