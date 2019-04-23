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Погода в Москве: москвичам пообещали аномально теплую погоду 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Depositphotos
Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила, что до конца рабочей недели жителей столичного региона ждет аномально теплая для апреля погода, передает РИА "Новости".
Она отметила, что температура ожидается на 6-7°С выше многолетних значений.
"До конца недели должна сохраниться антициклональная погода, сухая, аномально теплая с майскими температурами", — добавила Волосюк.
По словам синоптика, Москва продолжит оставаться во власти антициклона, благодаря чему погода будет облачной без осадков.
Ранее сообщалось, что в Москве во вторник ожидается до +20°С.
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Погода , Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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