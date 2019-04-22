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Опубликовано видео смерча в Сарове 

Newsroom24 + ещё 3 8 часов назад
Фото: Newsroom24
В городе Саров Нижегородской области очевидцы сняли смерч-вихрь высотой несколько метров, произошедший на автомобильной дороге. Видео необычного природного явления, случившегося 20 апреля, в субботу. выложено в группе Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ| в одной из социальных сетей.
Видеоклип сняла девушка, которая вместе со свой знакомой комментировала происходящее. «Саш, мы смотрим, а надо бежать», — выразила мнение одна из собеседниц. Но через несколько секунд вихрь ушел с дороги в сторону и перестал представлять опасность для людей.
Следует отметить, что смерч-вихрь образуется в результате подъёма более нагретого воздуха от поверхности земли. Он в отличие от обычных смерчей, развивается снизу вверх, а облако над ними, если и образуется, то является следствием вихря, а не его причиной.
Ранее сообщалось, что опубликовано видео последствий урагана в Кулебаках.
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