Погода в Москве: Гидрометцентр: До плюс 19 градусов ожидается в Москве в начале следующей недели

Сухая погода и до 19 градусов тепла ожидается в Москве в начале следующей недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Как уточняется, в предстоящую субботу ночью осадков не ожидается, температура воздуха в Москве составит плюс 2-4 градуса, по области минус 1 — плюс 4 градуса. Днем местами пройдут небольшие дожди, в Москве 11-13 градусов, в Подмосковье 8-13 градусов. В воскресенье без осадков, ночью 3-5 градусов в столице и 0-5 градусов по области. Днем 12-14 градусов и 9-14 градусов, соответственно.