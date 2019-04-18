Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Облачная погода с прояснениями ожидает москвичей в четверг, во второй половине дня местами могут пройти небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять малоактивный атмосферный фронт. В Москве и по области облачно и с прояснениями, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. В столице плюс 10-12, по области плюс 8-13", — сказал Леус.

Синоптик добавил, что ветер ожидается северо-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, атмосферное давление выше нормы, к вечеру — 758 миллиметров ртутного столба.