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Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Облачная погода с прояснениями ожидает москвичей в четверг, во второй половине дня местами могут пройти небольшие дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столичном регионе будет определять малоактивный атмосферный фронт. В Москве и по области облачно и с прояснениями, во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. В столице плюс 10-12, по области плюс 8-13", — сказал Леус.
Синоптик добавил, что ветер ожидается северо-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, атмосферное давление выше нормы, к вечеру — 758 миллиметров ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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