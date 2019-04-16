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В Москве во вторник ожидается до 13°C
Газета.Ru
7 часов назад
Фото:
depositphotos.com
Комментарии
В столице во вторник, 16 апреля, ожидается до 13°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от 11°С до 13°С.
Днем будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с.
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