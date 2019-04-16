В Москве во вторник ожидается до 13°C

В столице во вторник, 16 апреля, ожидается до 13°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от 11°С до 13°С.

Днем будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с.