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В Москве во вторник ожидается до 13°C 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
В столице во вторник, 16 апреля, ожидается до 13°С.
По данным Гидрометцентра, температура воздуха в городе будет колебаться от 11°С до 13°С.
Днем будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 5-10 м/с.
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