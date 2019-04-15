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Погода в Москве: синоптики пообещали москвичам снегопады до мая 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Снегопады могут идти в Москве вплоть до начала мая, сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. По мнению климатолога, это явление — в рамках нормы.
Как отметил Семенов, "такие снегопады приходят с вторжениями холодного воздуха из Арктики. Там очень сильны контрасты воздушных масс, поэтому выпадение снега даже на майские праздники — явление не новое".
Что касается погоды в апреле, синоптики также не наблюдают резких аномалий.
— Этот апрель вполне нормальный. Он не выходит за пределы изменчивости, которая наблюдается в нашем регионе. Тем не менее, заметно значительное потепление за последние годы, — приводит слова Семенова агентство «Москва».
Он добавил, что за последние 35-40 лет температура в Москве весной повысилась в среднем на 1,5-2 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Владимир Семенов , РАН , АГН "Москва" , Москва
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