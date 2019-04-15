Погода в Москве: синоптики пообещали москвичам снегопады до мая

Снегопады могут идти в Москве вплоть до начала мая, сообщил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов . По мнению климатолога, это явление — в рамках нормы.

Как отметил Семенов, "такие снегопады приходят с вторжениями холодного воздуха из Арктики. Там очень сильны контрасты воздушных масс, поэтому выпадение снега даже на майские праздники — явление не новое".

Что касается погоды в апреле, синоптики также не наблюдают резких аномалий.

— Этот апрель вполне нормальный. Он не выходит за пределы изменчивости, которая наблюдается в нашем регионе. Тем не менее, заметно значительное потепление за последние годы, — приводит слова Семенова агентство «Москва».

Он добавил, что за последние 35-40 лет температура в Москве весной повысилась в среднем на 1,5-2 градуса.