Погода в Москве: Москвичей ждет потепление до 18 градусов на следующей неделе

Нынешние температурные значения соответствуют апрельской норме

Потепление в столицу придет на следующей неделе. К началу недели температура поднимется до значений в 9-12 градусов выше нуля, а уже во второй половине недели — 15-18 градусов тепла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Похолодание, которое сейчас наблюдается в столице, соответствует середине апреля. Отмечается, что в Москве сейчас дефицит осадков. Они наблюдаются преимущественно на юге Подмосковья.