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Погода в Москве: Москвичей ждет потепление до 18 градусов на следующей неделе 

Вести Подмосковья + ещё 6 4 часа назад
Фото: из открытого источника
Нынешние температурные значения соответствуют апрельской норме
Потепление в столицу придет на следующей неделе. К началу недели температура поднимется до значений в 9-12 градусов выше нуля, а уже во второй половине недели — 15-18 градусов тепла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
Похолодание, которое сейчас наблюдается в столице, соответствует середине апреля. Отмечается, что в Москве сейчас дефицит осадков. Они наблюдаются преимущественно на юге Подмосковья.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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