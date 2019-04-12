Погода в России: Погода на выходные: будет облачно и дождливо

В выходные дни облака закроют небосвод над всеми регионами центра европейской части России , сообщает Центр погоды ФОБОС.

Москве будет облачно, местами пройдет небольшой дождь, днем +8…+10 градусов, ночью около 0. А в Санкт-Петербурге будет солнечно и тихо, днем +7…+11 градусов, по ночам Ђ заморозки.

На Русском Севере преимущественно солнечно. В Заполярье местами пройдут снегопады с дождем. В Мурманске около нуля, в Нарьян-Маре -4…-7 градусов, в воскресенье пройдет снег и метель. В Сыктывкаре в субботу около 0, в воскресенье до +4…+6 градусов. В Вологде +6…+9 градусов, без осадков.

Черноземье разделит атмосферный фронт, будет облачно, пройдут дожди. В Орле +4…+7 градусов, в Белгороде — до +15 градусов, а в Воронеже — уже до +19.

В Поволжье местами пройдут небольшие дожди. В Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле в субботу +2…+5 градусов, в воскресенье +7…+10 градусов. В Самаре и Саратове в субботу будет около плюс 20 градусов, а затем резко похолодает до плюс 10. В Волгограде и Астрахани возможны грозы, +19…+22 градуса. Не обойдется без грозовых ливней и на юге страны. В Евпатории, Краснодаре и Сочи — +20…+23 градуса.

На Урале прохладно, в Перми, Екатеринбурге и Тюмени +4…+6 градусов, в субботу местами пройдут дожди с мокрым снегом. В Западной Сибири похолодает, будет ветрено. В Омске и Новосибирске в субботу +13…+16 градусов, в воскресенье 0…+3 градуса, пройдет снег с дождем. На юг Дальнего Востока циклон принесет дожди. Во Владивостоке +8…+11 градусов, в субботу солнечно, в воскресенье Ђ дождь. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре +14…+17 градусов, без осадков.