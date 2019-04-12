Погода в Москве: В Москве и области в субботу объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в субботу, 13 апреля, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 9.00 13 апреля в течение 12 часов.

По данным синоптиков, в субботу ночью в Москве и Подмосковье будет облачно, местами осадки (дождь, мокрый снег); ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 1-3 градуса. Днем в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду; температура воздуха 6-8 градусов.