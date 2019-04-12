Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: В Москве и области в субботу объявили «желтый» уровень погодной опасности 

РИА Новости + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр объявил в субботу, 13 апреля, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что предупреждение будет действовать с 9.00 13 апреля в течение 12 часов.
По данным синоптиков, в субботу ночью в Москве и Подмосковье будет облачно, местами осадки (дождь, мокрый снег); ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 1-3 градуса. Днем в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду; температура воздуха 6-8 градусов.
Последние новости
Трамп объявил о госперевороте в США Перепалка Порошенко и Зеленского в прямом эфире (видео) На Урале священника отправили служить в село из-за фото жены
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под чужими именами: раскрыта тайна семьи Порошенко145
«Хам»: украинцы в бешенстве от Порошенко и Зеленского99
Получите: Россия выставила счет за «подпорченный» Крым462
Удар исподтишка: Литва вручила России ноту101
Медведев заработал больше Путина39
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Появилось видео встречи Зеленского и Макрона
В мире Европа
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Политика Армия
Пока вы спали: Черный список ЦБ слили в Сеть
Общество
Погода на выходные: будет облачно и дождливо
Погода Общество
На «сбитого фурой» Зеленского высыпали героин
В мире Украина
Снова за старое: Украина направит суда в Керченский пролив
В мире Армия
«Юра, прости»: что происходит с космонавтикой
Наука и техника Статьи
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение