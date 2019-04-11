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Погода в Москве: Похолодание и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Похолодание до плюс 4-6 градусов ожидается в Москве в пятницу, 12 апреля, местами могут пройти осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Гидрометцентре России.
«В пятницу, 12 апреля, ожидается понижение температуры: ночью в Москве будет минус 1 — плюс 1, в центре города до плюс 3, по области — от минус 2 до плюс 3. Днем прогнозируются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На юге области они могут быть умеренными. Термометры покажут всего лишь плюс 4 — плюс 6 в мегаполисе, и от плюс 2 до плюс 7 в Подмосковье», — рассказали агентству в научно-исследовательском учреждении.
По прогнозам синоптиков, в выходные в регионе будет прохладно. Ночами температура будет понижаться до околонулевых значений, в субботу пройдут осадки, а с воскресенья установится сухая погода.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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