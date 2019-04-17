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В Москве резко потеплеет 

Мослента + ещё 60 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий
К концу текущей недели в столичном регионе сильно потеплеет. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
По ее словам, в некоторых регионах России, в том числе центральных, воздух может прогреться до 20 градусов тепла и выше.
По данным портала «Метеоновости», в среду, 17 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона.
При переменной облачности осадков не ожидается. Основным неблагоприятный фактором станет высокий фон атмосферного давления, которое может подняться до 762 миллиметров ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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