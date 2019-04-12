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Погода в Москве: Москвичей предупредили о высоком давлении в выходные 

Москва24 + ещё 24 3 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий
Атмосферное давление в столице в выходные превысит норму на 8-10 единиц, сообщили Агентству "Москва" в погодном центре "Фобос".
По данным синоптиков, в субботу в столице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдет небольшой дождь.
"Минимальная температура воздуха в ночь на субботу — 0… +2 градуса, по области — от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем в субботу 8-10 градусов, по области — от 6 до 11 градусов тепла", — сообщил представитель центра.
Уточняется, что в воскресенье характер погоды существенно не изменится. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление повысится до 758 миллиметров ртутного столба.
В пятницу, 12 апреля, атмосферный фронт принес в столицу похолодание и дожди.
Ранее жителей столицы предупредили об усилении ветра в Москве и области 13 апреля. Гидрометцентр повысил уровень погодной опасности до желтого. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00. Ожидается, что порывы северо-восточного ветра местами могут достигать 15 метров в секунду.,
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи. Метеоролог отметил, что в ближайшие выходные ожидается похолодание, добавив, что возможен снег. При этом Вильфанд отметил, что на следующей неделе погода начнет стремительно улучшаться.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , АГН "Москва" , Москва
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