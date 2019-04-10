Погода в Москве: в Москву придут «прощальные метели»

Синоптики ожидают похолодание во многих российских регионах.

Специалисты Гидрометцентра пообещали жителям Московского региона «прощальные метели». В выходные в российской столице ожидают выпадение снега, а в Подмосковье установится минусовая температура.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на главу отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева , сильные осадки также испортят весеннее настроение жителям северных регионов РФ.

Ухудшится погода и в Карелии, Архангельске, Сибири, Иркутской области. В Якутии столбики термометров опустятся до отметки -20 градусов.

При этом синоптики отмечают, что расстраиваться из-за этого не нужно: в начале недели в данные регионы вновь вернется весна.