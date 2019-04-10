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Погода в Москве: в Москву придут «прощальные метели» 

ТК «Звезда» + ещё 8 10 апреля 2019
Синоптики ожидают похолодание во многих российских регионах.
Специалисты Гидрометцентра пообещали жителям Московского региона «прощальные метели». В выходные в российской столице ожидают выпадение снега, а в Подмосковье установится минусовая температура.
Как пишет «Российская газета», ссылаясь на главу отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева, сильные осадки также испортят весеннее настроение жителям северных регионов РФ.
Ухудшится погода и в Карелии, Архангельске, Сибири, Иркутской области. В Якутии столбики термометров опустятся до отметки -20 градусов.
При этом синоптики отмечают, что расстраиваться из-за этого не нужно: в начале недели в данные регионы вновь вернется весна.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Александр Голубев , "Российская газета" , Москва , Московская область
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