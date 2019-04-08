Погода в Москве: В Подмосковье к концу недели ожидается похолодание и снег

Марина Макарова. Московской области к концу недели ожидается похолодание до -4 °С, понижение температуры будет сопровождаться ветром и небольшим снегопадом, рассказала главный специалист Гидрометцентра России «В пятницу температура ночью будет колебаться около нуля, по области местами будет до -2 °С, в субботу — до -4 °С. В Москве ночью будет около 0 °С. Максимальная температура днем будет около +5…10 °С в пятницу, в субботу +4… 9 °С », — сообщила она ТАСС. По словам Макаровой, такая погода соответствует климатической норме апреля. «На следующей неделе можно ждать постепенного повышения температуры. В начале недели произойдет всплеск тепла, температура будет превышать климатическую норму на 4-6 градусов, но на самом деле погода должна быть более умеренной», — отметила специалист. Ранее синоптики объявили на понедельник, 8 апреля, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за прогнозируемого сильного ветра. Газета «Известия» сообщала, что аллергикам в российской столице рекомендовали начать приём профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.