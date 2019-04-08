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Погода в Москве: «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 9 апреля 

Вечерняя Москва 20 часов назад
Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"
Синоптики Гидрометцентра предупредили жителей столичного региона о «желтом» уровне погодной опасности во вторник, 9 апреля. Уточняется, что в этот день будет сильный ветер порывами до 15 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, в ночь на вторник, 9 апреля, будет облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду, но местами он усилится до 15 метров.
Температура воздуха в Москве поднимется до плюс 7 градусов, по области до 8 градусов. Днем облачно с прояснениями, местами дождь, передает агентство «Москва».
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Погода , Новости Москвы , Общество , АГН "Москва" , Москва
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