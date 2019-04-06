Погода в Москве: В Москве резко потеплеет

К середине следующей недели температура в столице поднимется до 14 градусов тепла.

Москве к середине следующей недели резко потеплеет. Температура воздуха в столице поднимется до +14 градусов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По словам синоптика, ожидается переменная облачность, не исключены дожди. Комментируя сообщения о том, что в Москву могут вернуться заморозки, метеоролог добавил, что похолодания в Центральной части России не ожидается.