После дождичка в четверг: весна готовит сюрпризы

С конца недели в Москве наступит по-настоящему весеннее потепление. В среду, 10 апреля дневная температура воздуха поднимется до +15°С. Однако к четвергу в столицу вновь нахлынет атмосферный фронт, который принесет за собой дожди и опустит столбики термометров до климатической нормы. Каких еще ждать сюрпризов от погоды — в прогнозе «Газеты.Ru».

В пятницу, 5 апреля, в Москве будет облачно и без существенных осадков — дневная температура воздуха поднимется до +7…+9°С. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Ночью столбики термометров опустятся до 0…+2°С. Ветер в течение дня северо-восточный, 2-9 м/с. Атмосферное давление выше нормы — 750 мм рт. ст.

6 апреля, в субботу, в столице сохранится теплая погода. Осадков не ожидается, днем будет +7…+9°С. Ночью синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру -1…+1°С. Ветер переменный, слабый, 1-6 м/с. Атмосферный фон увеличится до 752 мм рт. ст., что выше нормы.

Вечером, с 19:00 до 20:30, в Библиотеке истории русской философии и культуры пройдет лекция, посвященная жизни и творчеству Николая Гоголя . Историк Алексей Устинов расскажет о судьбе писателя, а актер Виктор Ткачев прочитает фрагменты из его произведений. Вход на литературный вечер свободный, однако не забудьте зарегистрироваться.

К концу недели станет еще лучше — столбики термометров днем поднимутся до +11…+13°С, что выше нормы. Пока в Москву вновь не вернулось похолодание, загляните в столичные парки, которые уже начали готовиться к теплому сезону.

В воскресенье, 7 апреля, погода будет облачной, без осадков. Ночью синоптики прогнозируют 0…+2°С. Ветер в течение дня переменный, 1-6 м/с. Атмосферное давление практически не изменится — 751 мм рт. ст.

8 апреля, в понедельник, в столице сохранится теплая весенняя погода с температурой немного выше средних многолетних значений. Дневная составит +10…+12°С, ночная +1…+3°С. Осадков не прогнозируется, в городе будет облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный, 2-8 м/с. Атмосферный фон опустится до отметки в 750 мм рт. ст.

Если вечером у вас будет час свободного времени, загляните в библиотеку №122 — там проходит выставка фоторабот, на которых запечатлены московские окраины, а также застроенные пятиэтажные дома 1960-1980-х годов.

Во вторник к Москве с юго-запада приблизится теплый атмосферный фронт — он принесет в город небольшие дожди. Днем будет облачно, температура воздуха +9…+11°С. Ночью осадки сохранятся, а столбики термометров опустятся до +3…+5°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 747 мм рт. ст. — это около нормы.

В библиотеке иностранной литературы продолжается цикл лекций, посвященных жизни иностранцев в Москве. 9 апреля там пройдет лекция о зарубежных врачах. Обращаться к медикам стало популярно во времена Петра I — до этого люди лечились травами, обрядами и заговорами. При последнем царе в страну начали приезжать иноземные лекари, а вместе с ними и другие европейские новшества. О самых знаменитых представителях врачебного дела расскажет историк Максим Лучинин, вход свободный — начало в 19.00.

10 апреля, в среду, в Москве станет еще теплее — дневная температура поднимется до +10…+15°С. Атмосфера в городе будет идеальной — тепло, отсутствие осадков и слабый юго-западный ветер.

Ночью похолодает до +1…+6°С. Атмосферный фон в районе 748 мм рт. ст.

В четверг, 11 апреля, через столицу пройдет холодный атмосферный фронт — он принесет за собой дожди и понизит температуру до климатической нормы. Днем будет облачно, +4…+9°С. Ночью столбики термометров опустятся до -2…+3°С. Ветер в течение дня западный и северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление немного повысится и составит 750 мм рт. ст.

12 апреля в Москве будет солнечно, но прохладно. Днем в пятницу ожидается +4…+7°С, ночью -1…+3°С. Осадков не прогнозируется, ветер будет переменный со скоростью 1-6 м/с. Атмосферный фон немного повысится — 752 мм рт. ст.

Отметим, что в этот день в культурном центре ЗИЛ пройдет лекция, посвященная самозванцам в истории России. Лжедмитрии, лжепетры — страна пережила десятки проходимцев, которые пытались захватить власть и присвоить себе государственное имущество. Если хотите узнать истории самых безбашенных авантюристов, приходите в центр к 19.30 и не забудьте зарегистрироваться.