Синоптики предупредили о последней «атаке русской зимы»

По его словам, после этой "атаки" зимний сезон закроется окончательно.

"На следующей неделе ожидается последняя атака русской зимы. Со вторника и до пятницы пройдет серия атлантических циклонов. Это преобладание облачной и пасмурной погоды, осадки разной интенсивности", — сказал Тишковец.

Он добавил, что ночью возможны заряды снега, днем — мокрый снег, дождь. Синоптик также предупредил, что на дорогах будет относительно скользко.

Ранее сообщалось, что на Москву надвигается мощный снегопад.