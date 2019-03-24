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Синоптики предупредили о последней «атаке русской зимы» 

Газета.Ru + ещё 2 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что последние зимние явления продержатся в Москве со вторника, 26 марта, до пятницы, 29 марта, передает РИА "Новости".
По его словам, после этой "атаки" зимний сезон закроется окончательно.
"На следующей неделе ожидается последняя атака русской зимы. Со вторника и до пятницы пройдет серия атлантических циклонов. Это преобладание облачной и пасмурной погоды, осадки разной интенсивности", — сказал Тишковец.
Он добавил, что ночью возможны заряды снега, днем — мокрый снег, дождь. Синоптик также предупредил, что на дорогах будет относительно скользко.
Ранее сообщалось, что на Москву надвигается мощный снегопад.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости , Москва
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