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Погода в Москве: Синоптики назвали сроки завершения снегопада в Москве 

RT на русском + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что снегопад, наблюдаемый в столице в воскресенье, 24 марта, прекратится к концу дня.
«Основная доза снегопадов прошла, поэтому в течение оставшейся части воскресенья будут идти локальные незначительные осадки с последующим кратковременным улучшением погодных условий в понедельник», — пояснил он.
Ранее специалисты Центра организации дорожного движения обратились к московским автолюбителям с просьбой быть осторожнее за рулём из-за неблагоприятной погодной ситуации.
18 марта телеканал m24 передавал, что снег в столице может растаять к началу следующей недели.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Евгений Тишковец , РИА Новости , Москва
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