Погода в Москве: Синоптики назвали сроки завершения снегопада в Москве

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости рассказал, что снегопад, наблюдаемый в столице в воскресенье, 24 марта, прекратится к концу дня.

«Основная доза снегопадов прошла, поэтому в течение оставшейся части воскресенья будут идти локальные незначительные осадки с последующим кратковременным улучшением погодных условий в понедельник», — пояснил он.

Ранее специалисты Центра организации дорожного движения обратились к московским автолюбителям с просьбой быть осторожнее за рулём из-за неблагоприятной погодной ситуации.

18 марта телеканал m24 передавал, что снег в столице может растаять к началу следующей недели.