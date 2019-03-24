Ученые оценили последствия тепловой бомбы в Тихом океане

Аномально длительная волна тепла в Тихом океане у побережья Северной Америки в 2013-2016 годах разрушила пищевые цепочки, погубила множество морских животных, подорвала туризм и экономику целых штатов США . Проанализировав последствия, ученые сделали вывод: за последние сто лет эти опасные явления участились и стали продолжительнее.

Теплый пузырь на Аляске

Зимой 2013 года в заливе Аляска ученые, сняв данные с буйков, поразились высоким для этого сезона температурам. Пузырь (blob) теплой воды у берега полуострова сохранялся всю зиму и в 2014-м протянулся на юг.

Летом необычно теплую воду отмечали в Тихом океане вдоль побережья от Аляски до Мексики . В сентябре температура местами была на семь градусов Цельсия выше нормы.

В 2015-м в экваториальных водах Тихого океана образовалось Эль-Ниньо — верхние слои воды нагрелись, пассаты ослабели. Это случается раз в четыре-восемь лет по естественным причинам и само по себе приводит к временному потеплению климата. В результате волна тепла в северной части Тихого океана задержалась до 2016 года.

Потепление северной части Тихого океана запустило сразу несколько разрушительных процессов. Обитающие в воде микроводоросли бурно зацвели, выделяя токсины и отравив воду для многих морских животных и людей. В океане появились новые виды водорослей — более теплолюбивые, но менее питательные для обитателей тех мест. В итоге погибло множество птиц и морских млекопитающих.

Мертвые ламинарии, ядовитые крабы

Волны тепла — это аномально жаркое состояние среды, длящееся недели и месяцы. Нам больше знакомы атмосферные волны тепла, поскольку мы их ощущаем непосредственно. В 2010-м такая атмосферная волна обернулась для России сильными торфяными и лесными пожарами.

Меньше известны океанские волны тепла. Аномалия 2014-2016 годов у берегов США — наверное, самый документированный и изученный феномен такого рода в истории наблюдений. В вышедшей на днях статье ученые Калифорнийского университета оценили последствия этой аномалии для окружающей среды и экономики.

По их мнению, сильнее всего жара ударила по морским обитателям. Исследовав распространенность 67 видов животных, ученые установили, что 37 из них забрались необычно севернее своего ареала. Отметили целое нашествие одного из видов моллюсков Lottia gigantea (морское блюдечко) и усоногого рачка Tetraclita rubescens.

Во время волн тепла на берег Калифорнии выбросилось рекордное число морских львов, многие погибли от голода. Исчезли целые поля морских водорослей и зарослей ламинарии — ценнейшего источника питания и места обитания морских организмов. Из-за этого случился неурожай красных морских ушек — моллюсков, добываемых исключительно у берегов Калифорнии. В прошлом году пришлось запретить их вылов. Токсичное цветение микроводорослей побудило прекратить добычу крабов.

Ответ океана на потепление

Самые известные волны тепла связаны с Эль-Ниньо 1982-1983 и 1997-1998 годов. В 1999-м и 2003-м они поразили Средиземноморье, в 2011-м — Западную Австралию, в 2012-м — северо-западную Атлантику, 2013-2016 — это годы "пузыря" теплой воды в северной части Тихого океана и у Австралии.

Ученые США, Австралии, Канады и Великобритании проанализировали воздействие океанских волн тепла в разные годы и пришли к выводу: это настолько сильно затрагивает морские экосистемы, что создает экологические угрозы, сокращает биоразнообразие и вредит народам, чья экономика связана с побережьем и морскими промыслами.

Подсчитано, что с 1925 года морские волны тепла участились на 34 процента и удлинились на 17 процентов. Это легко объяснить глобальным потеплением атмосферы и океана, но тогда следует ожидать дальнейшего ухудшения ситуации.